O corpo encontrado parcialmente carbonizado na MS-455 foi identificado como Ademir Batista da Rocha, de 40 anos, residente em Sidrolândia. A vítima foi descoberta na segunda-feira (30) e identificada pela Polícia Civil na quarta (2).

As autoridades registraram o caso como homicídio simples, uma vez que o corpo apresentava sinais de violência. A polícia continua investigando as circunstâncias e possíveis autores do crime. A comunidade local aguarda respostas e busca justiça para Ademir.