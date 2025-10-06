Ibama realiza maior operação do país contra tráfico de fauna

O Ibama realizou neste domingo (5), em Fortaleza/CE, a maior operação já registrada em feiras livres contra o tráfico de animais silvestres no Brasil. Na Feira da Parangaba, 271 animais foram apreendidos e mais de 30 pessoas detidas. As multas somaram R$ 465 mil.

Os animais estavam em pequenas gaiolas, muitos sem água ou alimento, e alguns vendidos por até R$ 1 mil. Entre os exemplares estavam espécies nativas como periquito-do-sertão, jabuti e papa-capim, além de aves ameaçadas de extinção, como o papagaio-verdadeiro. Também foram encontrados pássaros exóticos e três animais mortos.

A operação batizada de Forum Avium I envolveu 58 agentes de 12 estados e foi planejada por seis meses. Os animais resgatados foram encaminhados ao Cetas para reabilitação. O Ibama reforça que a compra de animais silvestres sem autorização é crime e estimula o tráfico.