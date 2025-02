Ibama diz que suspensão de parceria com EUA não afeta combate a incêndios

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, expressou pesar pela decisão do governo de Donald Trump de suspender o programa de capacitação de agentes ambientais brasileiros, mas destacou que a medida não impactará os recursos destinados ao combate a incêndios florestais no Brasil. O programa, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), envolvia treinamento de brigadistas e intercâmbio de conhecimento, mas não era vinculado diretamente ao financiamento de ações de combate aos incêndios.

Segundo Agostinho, o trabalho do Ibama é totalmente financiado com recursos federais, e a interrupção da cooperação não comprometerá os esforços do órgão. Ele também ressaltou que o Brasil mantém parcerias com outros países, como membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), para fortalecer o combate a incêndios e a preservação da Amazônia.