Ibama devolve 3 em cada 4 animais silvestres à natureza após reabilitação

O trabalho dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama tem apresentado resultados expressivos na recuperação da fauna brasileira. De janeiro de 2020 a junho de 2025, 75% dos 329.749 animais recebidos foram reabilitados e soltos de volta à natureza.

Outros 5% foram encaminhados para criadouros autorizados, 3% seguem em tratamento e apenas 1% retornaram aos tutores por decisão judicial. Infelizmente, 16% não resistiram à reabilitação.

A atuação dos Cetas vai além da simples triagem: envolve cuidados veterinários, readaptação comportamental e avaliação final por especialistas. A soltura é feita conforme diretrizes técnicas da Instrução Normativa nº 5/2021, garantindo segurança ao animal e ao ecossistema.

A chegada dos animais ocorre por entrega voluntária, resgates ou apreensões em fiscalizações. Somente no primeiro semestre de 2025, mais de 13 mil animais foram devolvidos ao habitat, reforçando o compromisso do Ibama com a preservação da fauna brasileira.