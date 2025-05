Ibama apreende 4 toneladas de peixe ilegal no Amazonas

O IBAMA apreendeu mais de quatro toneladas de pescado ilegal na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, no Amazonas. A ação fez parte da Operação Gaspar, que contou com apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas (SEMA/AM) e do Batalhão de Policiamento Ambiental.

Durante a operação, encerrada no dia 5 de maio, foram fiscalizadas embarcações e flutuantes suspeitos de envolvimento com pesca e caça ilegais. Do total apreendido, três toneladas eram de pirarucu, espécie protegida internacionalmente e ameaçada de extinção.

Além da apreensão, foram lavrados 15 autos de infração, totalizando R$ 464 mil em multas. Para minimizar os impactos ambientais e ajudar comunidades locais, o pescado foi doado à população ribeirinha.

A RDS Piagaçu-Purus, onde ocorreu a operação, abrange mais de 1 milhão de hectares em áreas dos municípios de Beruri, Anori, Tapauá e Coari. A região é considerada estratégica para a conservação da biodiversidade amazônica.

Segundo o Ibama, a Operação Gaspar reforça o compromisso do governo no combate aos crimes ambientais e na proteção de espécies ameaçadas na Amazônia.