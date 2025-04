Hospital Cassems de Dourados se destaca em segurança do paciente, alcançando excelência no relatório da Anvisa

O Hospital Cassems de Dourados obteve o 3º lugar no estado no Relatório da Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em hospitais com unidade de terapia intensiva (UTI), divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dentre os hospitais de Mato Grosso do Sul com maior conformidade, o Hospital Cassems de Dourados se destacou como o único da rede de saúde suplementar entre os três primeiros, ao lado de grandes instituições públicas e universitárias.

“Esse resultado é reflexo do trabalho incansável de nossa equipe, que busca, dia após dia, oferecer o melhor cuidado com segurança e atenção. Estamos muito satisfeitos com essa conquista, que mostra nosso compromisso com a qualidade do atendimento”, afirma Jean Davi, Gerente do Hospital Cassems de Dourados.

A avaliação da Anvisa é baseada em 21 indicadores que cobrem aspectos fundamentais de segurança do paciente, incluindo o uso seguro de medicamentos, prevenção de infecções, notificação de eventos adversos e prevenção de quedas, entre outros.

O processo de avaliação nacional é feito anualmente, de forma voluntária pelos serviços de saúde, e é coordenado pelas Vigilâncias Sanitárias Estaduais, com o apoio da Anvisa.

Segurança do paciente

A segurança do paciente envolve um conjunto de medidas que visam prevenir riscos como infecções, erros médicos e eventos adversos. Em nosso hospital, isso significa garantir que cada paciente tenha acesso a um ambiente seguro, principalmente nas UTIs, onde os cuidados são ainda mais complexos.

Além de adotar os melhores protocolos de segurança, o hospital investe continuamente no treinamento de sua equipe para garantir que as práticas de saúde sejam sempre seguidas com excelência. A segurança é uma prioridade em todos os momentos, do primeiro atendimento até os cuidados intensivos.

Paula Matias Gotardi, enfermeira responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), ressalta que “a segurança do paciente faz parte da nossa cultura e é uma responsabilidade de todos os profissionais, todos os dias. Esse reconhecimento reflete o esforço conjunto de toda a equipe, especialmente daqueles que estão diretamente no cuidado ao paciente. Vamos continuar dedicados a oferecer o melhor cuidado em cada momento da assistência.”