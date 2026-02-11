Homem é preso por maus-tratos a 18 cães em MS

Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Zoonoses acompanharam a ocorrência após denúncia de ONG

Um homem de 46 anos foi conduzido à delegacia na manhã desta terça-feira (10), suspeito de maus-tratos a 18 cães em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar atendeu a ocorrência após denúncia feita por uma mulher de 47 anos, representante de uma ONG de proteção animal, que relatou possível situação irregular em um imóvel no bairro Maria de Lourdes Stradiotti. No local, os policiais constataram que o suspeito mantinha 13 cães adultos e cinco filhotes em um terreno sem estrutura adequada, onde também havia galinhas.

Durante a vistoria, dois animais apresentavam ferimentos visíveis e o ambiente estava insalubre, com acúmulo de fezes. A ação contou com apoio da Vigilância Sanitária e do setor de Zoonoses, que confirmaram indícios de maus-tratos. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais e apresentado sem lesões aparentes. Os animais ficaram sob responsabilidade da entidade de proteção animal.

O caso segue em apuração.