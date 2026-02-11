quarta-feira, 11/02/2026

Homem é preso por maus-tratos a 18 cães em MS

Animais estavam em ambiente insalubre e dois apresentavam ferimentos visíveis

Milton
Publicado por Milton
FOTO: PMMS

Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Zoonoses acompanharam a ocorrência após denúncia de ONG

Um homem de 46 anos foi conduzido à delegacia na manhã desta terça-feira (10), suspeito de maus-tratos a 18 cães em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar atendeu a ocorrência após denúncia feita por uma mulher de 47 anos, representante de uma ONG de proteção animal, que relatou possível situação irregular em um imóvel no bairro Maria de Lourdes Stradiotti. No local, os policiais constataram que o suspeito mantinha 13 cães adultos e cinco filhotes em um terreno sem estrutura adequada, onde também havia galinhas.

Durante a vistoria, dois animais apresentavam ferimentos visíveis e o ambiente estava insalubre, com acúmulo de fezes. A ação contou com apoio da Vigilância Sanitária e do setor de Zoonoses, que confirmaram indícios de maus-tratos. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais e apresentado sem lesões aparentes. Os animais ficaram sob responsabilidade da entidade de proteção animal.

O caso segue em apuração.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Trabalhador é prensado por caminhão na Rua Jeribá

Milton - 0
Vítima de 52 anos teve suspeita de fratura no braço direito Um trabalhador de 52 anos ficou ferido após um acidente de trabalho envolvendo dois...
Leia mais

Recuperação de pastagens em MS avança com políticas públicas estruturantes, crédito e tecnologias

ANELISE PEREIRA - 0
Mato Grosso do Sul tem avançado de forma consistente na recuperação de pastagens degradadas e na consolidação de uma agropecuária mais produtiva, sustentável e...
Leia mais

Com investimento do Governo de MS, Hospital Regional retoma cirurgias bucomaxilofaciais

ANELISE PEREIRA - 0
O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) retomou, nesta semana, a realização de cirurgias bucomaxilofaciais, ampliando o acesso da população a procedimentos...
Leia mais

”Os escândalos sempre acontecem nos governos do PT”, diz Rodolfo Nogueira após protocolar CPMI do Banco Master

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) integra o grupo de parlamentares que protocolou no Congresso Nacional o pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia