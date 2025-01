Homem é preso após agredir cunhado e sogra em Dourados

Jovem de 26 anos foi preso na noite de domingo (19) após agredir a sogra, o cunhado e a esposa durante uma briga em sua casa, no Bairro Chácara California em Dourados. Segundo os familiares, o agressor estava embriagado e começou a quebrar móveis da casa, como fogão e geladeira, antes de iniciar as agressões.

A confusão se intensificou, com o ele partindo para as agressões. Durante uma luta com o cunhado, o agressor sofreu uma lesão na cabeça, mas foi contido pela Polícia Militar, que foi acionada por volta das 22h. Tentando fugir, ele foi preso em flagrante.

Na delegacia, a mulher solicitou medidas protetivas contra o ex-marido e exigiu que ele fosse retirado da residência.