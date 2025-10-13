segunda-feira, 13/10/2025

Homem é preso ao tentar invadir CRAS para atacar cães em Campo Grande

Tentativa de invasão no CRAS expõe tensão entre moradores e unidade de assistência social

Foto: Google Street View

Um homem de 30 anos foi detido na madrugada desta segunda-feira (13) após tentar invadir o CRAS no bairro Parque do Sol, em Campo Grande. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o suspeito danificou o portão da unidade na tentativa de entrar no local e, durante a abordagem, proferiu xingamentos contra os agentes.

A viatura da GCM foi acionada para dar suporte a um guarda que já estava no CRAS, onde o homem havia rompido a solda do portão. Ao ser abordado, ele se mostrou agressivo, ofendendo os guardas com palavras de baixo calão e ameaçando não obedecer às ordens.

O motivo da tentativa de invasão, segundo o suspeito, seria a morte de seu gato, que ele atribui aos cães que estariam no CRAS. Revoltado, afirmou que pretendia “matar os animais”. Além disso, ameaçou um dos guardas com frases como “eu sei onde você mora” e “vou matar o seu cachorro também”.

Durante o atendimento, ele se recusou a apresentar documentos e continuou com as ameaças, chegando a afirmar que acusaria os guardas de agressão caso fosse levado à delegacia. Em um momento de tensão, reconheceu um dos agentes como vizinho e voltou a ameaçá-lo pessoalmente, afirmando que resolveria a situação fora do serviço.

Após a chegada de reforço, o homem cooperou e foi conduzido à delegacia da Depac Cepol, sem uso de algemas, com a integridade física preservada.

