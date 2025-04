Homem é mutilado por máquina agrícola na roça

Um homem ficou gravemente ferido no último sábado (5) após ser atingido por uma máquina agrícola na Fazenda Santa Carla, em Porto Feliz/SP. O Peão teve as pernas mutiladas durante o acidente. O Corpo de Bombeiros e a GCM foram acionados para prestar socorro. Ele foi imediatamente levado ao pronto-socorro de Porto Feliz com ferimentos graves, mas ainda não há confirmação sobre a amputação de suas pernas.

A ocorrência aconteceu no sentido Boituva, e as autoridades iniciaram a investigação para apurar as causas do acidente. O estado de saúde da vítima ainda não foi atualizado, e mais detalhes sobre o caso devem ser divulgados em breve.

O acidente destaca os riscos presentes em ambientes rurais, especialmente com o uso de maquinários pesados.