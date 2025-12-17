Herculano Borges, ex-atleta de futsal, destaca avanços da Federação

O futsal vive um momento de destaque graças ao trabalho do professor Mauro, que acumulou experiências como atleta, treinador e dirigente, revolucionando o esporte no estado. Parcerias com prefeituras, Funesp, governo do estado e fundos esportivos garantiram recursos para a participação em competições nacionais, fortalecendo a modalidade. O futsal feminino se consolida como uma força no cenário nacional, conquistando títulos inéditos e formando atletas de base de alto nível.

O governo estadual contribui com bolsas e incentivos fiscais, estimulando a iniciativa privada a apoiar clubes e associações. A organização das equipes e a captação de recursos são vistas como fundamentais para o crescimento sustentável do esporte. Com eventos sediados no estado, o futsal local atrai atenção e incentiva a formação de novos talentos. Para 2026, a expectativa é de que a união entre poder público e iniciativa privada eleve ainda mais o nível da modalidade.