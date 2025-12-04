quinta-feira, 4/12/2025

GP de Abu Dhabi de F1 2025: Última chance pelo título

Emoção garantida no Yas Marina Circuit

Publicado por Milton
Foto: Divulgação / F1

A temporada 2025 da Fórmula 1 chega ao seu ápice neste final de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. O circuito de Yas Marina será palco da decisão mais emocionante dos últimos 15 anos, com três pilotos brigando pelo título até a última volta. A última disputa tripla aconteceu em 2010, quando Alonso, Webber e Vettel chegaram com chances de título; naquela ocasião, o alemão da Red Bull se consagrou campeão pela primeira vez, criando uma referência para as expectativas deste fim de semana.

Max Verstappen busca o pentacampeonato, enfrentando uma desvantagem de 12 pontos para Lando Norris, enquanto Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris, ainda sonha com a vitória, embora esteja 16 pontos atrás do líder. Os fãs poderão assistir à corrida pela TV aberta e por streaming, com cobertura completa e comentários ao vivo, garantindo que ninguém perca nenhum detalhe da decisão.

