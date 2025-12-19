Governo de MS renova parceria com Embaixada da Índia para aulas de yoga

O Governo de Mato Grosso do Sul renovou a parceria com a Embaixada da Índia para ampliar as aulas de yoga nas escolas estaduais. Atualmente, sete unidades oferecem a prática como atividade extracurricular, contemplando alunos do ensino fundamental, médio e servidores. A iniciativa visa o bem-estar físico e emocional, sendo utilizada inclusive como preparação para provas importantes, como o Enem.

O encontro entre o governador Eduardo Riedel e o embaixador Dinesh Bhatia também discutiu o planejamento do Festival do Yoga 2026. O evento, promovido pela Setesc, busca incentivar hábitos saudáveis e acessíveis à população. A edição deste ano contou com atividades adaptadas para idosos, crianças, gestantes e pessoas com deficiência. Segundo a Secretaria de Educação, os resultados das aulas foram positivos e há intenção de expandir o projeto.