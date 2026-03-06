Golpe no Campo: Pai e filho são presos em flagrante com gado furtado e arsenal de armas

Ação da SIG recuperou 12 animais e apreendeu cinco armas de fogo em assentamento

A Polícia Civil de Nova Andradina prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (5), um homem de 69 anos e seu filho, de 33, sob suspeita de receptação de gado furtado e posse irregular de armas. Após o furto de 12 cabeças da raça Angus em uma propriedade rural próxima à Energética Santa Helena, investigadores da SIG localizaram o rebanho no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde. Os animais apresentavam marcas sobrepostas à identificação original da vítima para ocultar a procedência criminosa, mas foram reconhecidos e devolvidos ao proprietário.

Durante as buscas no local, os agentes apreenderam dois revólveres, três espingardas e munições. Um funcionário da fazenda de origem, suspeito de envolvimento na retirada dos animais, foi ouvido e liberado por não haver flagrante. Os detidos permanecem à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação pela unidade policial.