sexta-feira, 6/03/2026

Golpe no Campo: Pai e filho são presos em flagrante com gado furtado e arsenal de armas

Operação da Polícia Civil desarticula esquema de receptação de gado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ação da SIG recuperou 12 animais e apreendeu cinco armas de fogo em assentamento

A Polícia Civil de Nova Andradina prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (5), um homem de 69 anos e seu filho, de 33, sob suspeita de receptação de gado furtado e posse irregular de armas. Após o furto de 12 cabeças da raça Angus em uma propriedade rural próxima à Energética Santa Helena, investigadores da SIG localizaram o rebanho no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde. Os animais apresentavam marcas sobrepostas à identificação original da vítima para ocultar a procedência criminosa, mas foram reconhecidos e devolvidos ao proprietário.

Durante as buscas no local, os agentes apreenderam dois revólveres, três espingardas e munições. Um funcionário da fazenda de origem, suspeito de envolvimento na retirada dos animais, foi ouvido e liberado por não haver flagrante. Os detidos permanecem à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação pela unidade policial.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

 TJMS e Insted instalam serviço inédito da Justiça no Centro-Oeste

ANELISE PEREIRA - 0
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul inaugura, no próximo dia 3 de março, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e...
Leia mais

“Spider-Man” do crime é preso após furto em residência

Milton - 0
Suspeito é localizado rapidamente graças a imagens de segurança Jovem de 28 anos é preso por furtar durante a madrugada uma casa no centro de...
Leia mais

Zé Teixeira pede auxílio-saúde para toda a Polícia Civil

Milton - 0
Indicação solicita estudo do Governo do Estado para estender benefício a investigadores, escrivães e agentes O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quinta-feira (5) uma...
Leia mais

Procon de Mato Grosso do Sul divulga ações previstas para o Mês do Consumidor

ANELISE PEREIRA - 0
O Procon Mato Grosso do Sul divulgou quinta-feira (5) a agenda de ações alusivas ao Mês do Consumidor, celebrado em março. As atividades incluem...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia