Gerson Claro propõe denominação de trecho da MS-380

Projeto homenageia cidadão que deixou legado na comunidade e fortaleceu a história de Ponta Porã

O deputado estadual Gerson Claro, em coautoria com o deputado Marcio Fernandes, apresentou projeto de lei que denomina o trecho da rodovia MS-380 entre Ponta Porã e a BR-463 como Emigdio Antonio Sandri. A proposta visa oficializar a homenagem e registrar na história da região o nome de um cidadão que construiu sua trajetória no município e fortaleceu a comunidade local. Segundo Gerson Claro, a iniciativa busca reconhecer pessoas que deixaram legado importante para suas famílias e para a sociedade.

“É uma forma de preservar a memória de quem ajudou a construir a história da nossa gente e das nossas cidades”, destacou o parlamentar. O projeto estabelece que o trecho da rodovia passe oficialmente a levar o nome de Emigdio Antonio Sandri, perpetuando sua memória e ligação com o sul do estado. A medida reforça o compromisso com a valorização da história e da cultura local.