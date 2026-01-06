quarta-feira, 7/01/2026

Geraldo Resende garante R$ 699,2 mil para equipar Hospital de Pequeno Porte de Terenos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB/MS) assegurou R$ 699,2 mil em recursos federais para a modernização do Hospital de Pronto Atendimento de Urgência e Emergência de Terenos, classificado como Hospital de Pequeno Porte (HPP). O investimento, viabilizado por meio de emenda parlamentar individual, será aplicado na aquisição de equipamentos e mobiliário essenciais para ampliar a capacidade de atendimento da unidade. Entre os itens previstos estão aspiradores de secreção, otoscópios, laringoscópios adulto e infantil, oxímetros de pulso, balanças digitais, foco refletor ambulatorial e mesa ginecológica elétrica.

A área de reabilitação também será contemplada com aparelhos de TENS e laser para fisioterapia. Além disso, a estrutura receberá computadores, notebooks, aparelhos de ar-condicionado e mobiliário básico, garantindo melhores condições de trabalho às equipes de saúde e mais qualidade no atendimento à população de Terenos.

