Flamenguista é condenado por morte de palmeirense

A Justiça de São Paulo condenou nesta terça-feira (20) o torcedor do Flamengo, Jonathan Messias Santos da Silva, a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte de Gabriella Anelli (23). O crime ocorreu em julho de 2023, em confusão antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, próximo ao Allianz Parque.

Gabriella, torcedora do Palmeiras, foi atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa jogada por Jonathan, segundo apontou a perícia do DHPP. Ela foi socorrida, mas morreu dois dias depois, após sofrer duas paradas cardíacas.

Durante o julgamento, Jonathan chorou, admitiu ter lançado a garrafa, mas disse não saber se foi o objeto que causou o ferimento fatal. A defesa alegou falta de provas conclusivas e anunciou que vai recorrer.

O réu estava preso preventivamente desde agosto de 2023. A sentença foi decidida por maioria dos sete jurados. A juíza Isadora Botti Beraldo Moro conduziu o julgamento.

A família de Gabriella, profundamente abalada, acompanha o caso em busca de justiça. Os pais relatam que ainda enfrentam depressão e transtornos emocionais desde a tragédia.