Flamengo e Franca jogam Final Four da Champions das Américas em Buenos Aires

Ginásio do Obras Sanitárias recebe jogos decisivos do torneio continental

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Duelo brasileiro busca título continental e vaga na Copa Intercontinental

Flamengo e Sesi Franca vão a Buenos Aires para a disputa do Final Four da Champions League das Américas (BCLA), marcado para os dias 17 e 18 de abril, com jogos realizados no ginásio do Obras Sanitárias. Representantes do Brasil, as equipes entram em quadra nas semifinais em busca de vaga na decisão do torneio continental.

Atual campeão, o Flamengo enfrenta o Boca Juniors, em reedição da final da última edição, enquanto o Franca encara o Nacional, do Uruguai, dono da melhor campanha até o momento. A grande final será disputada no dia 18, no mesmo local. O Rubro-Negro soma cinco participações em Final Four, com dois títulos conquistados, enquanto o Franca chega à sua terceira participação, com um troféu na história. O campeão garante vaga na próxima edição da Copa Intercontinental da Fiba.

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