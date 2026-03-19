Fifa anuncia investimento recorde de R$ 4,2 bilhões na Copa Feminina

Contribuições reforçam futebol feminino; torneio será no Brasil em 2027

A Fifa vai investir US$ 800 milhões (R$ 4,2 bilhões) na Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, sendo 43% desse valor destinado ao desenvolvimento do futebol feminino. O investimento é o dobro da edição anterior, na Austrália e Nova Zelândia, e a entidade projeta receita recorde de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,3 bilhões) para o torneio, com arrecadação total estimada de US$ 14 bilhões (R$ 73 bilhões) entre 2027 e 2030, dos quais 26% já estão garantidos por contratos.

A Fifa também definiu que as sedes das próximas Copas femininas, de 2031 e 2035, serão escolhidas em congresso extraordinário até o fim do ano, e ambas terão 48 seleções, ampliando o torneio e reforçando o crescimento do futebol feminino global.