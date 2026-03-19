quinta-feira, 19/03/2026

Fifa anuncia investimento recorde de R$ 4,2 bilhões na Copa Feminina

Fifa define futuras sedes e expande torneios femininos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Buda Mendes

Contribuições reforçam futebol feminino; torneio será no Brasil em 2027

A Fifa vai investir US$ 800 milhões (R$ 4,2 bilhões) na Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, sendo 43% desse valor destinado ao desenvolvimento do futebol feminino. O investimento é o dobro da edição anterior, na Austrália e Nova Zelândia, e a entidade projeta receita recorde de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,3 bilhões) para o torneio, com arrecadação total estimada de US$ 14 bilhões (R$ 73 bilhões) entre 2027 e 2030, dos quais 26% já estão garantidos por contratos.

A Fifa também definiu que as sedes das próximas Copas femininas, de 2031 e 2035, serão escolhidas em congresso extraordinário até o fim do ano, e ambas terão 48 seleções, ampliando o torneio e reforçando o crescimento do futebol feminino global.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Coca-Cola aposta em novo refrigerante totalmente zero

Milton - 0
Aceitação do público pode definir expansão global A The Coca-Cola Company lançou na Europa a nova Coca-Cola Triple Z, com zero açúcar, zero cafeína e...
Leia mais

Grave colisão deixa motoentregador ferido no Jardim Bela Vista

Milton - 0
Trânsito é afetado e perícia investiga responsabilidades Um motoentregador ficou gravemente ferido após colidir com um GM Celta na tarde desta terça-feira (17), no cruzamento...
Leia mais

Familiares contestam saída de detentos em Pedro Juan Caballero

Milton - 0
Autoridades justificam movimentações como prevenção Familiares de detentos transferidos da prisão Pedro Juan Caballero afirmam que as ações das autoridades foram uma armação. Pelagia Achar,...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Sexta, 13 de março de 2026. Hoje é Sexta-feira 13. Não acreditem em bruxas, mas olhem... elas existem! Manchetes do “Correio do Estado”: - Empresa diz ter...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia