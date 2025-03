Fernanda Montenegro anuncia aposentadoria do cinema aos 95 anos

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro revelou que se aposentará dos cinemas após 80 anos de carreira. O anúncio foi feito na última quarta-feira (12), durante a pré-estreia do filme Vitória, no qual é a protagonista. Ela destacou que o longa é seu penúltimo projeto cinematográfico, sendo seguida por sua participação em Velhos Bandidos, comédia dirigida por seu filho, Cláudio Torres.

Em entrevista ao Canal Brasil, Fernanda falou sobre a felicidade de trabalhar ao lado da família em seus últimos filmes. “Quis o acaso que meu último drama fosse com meu genro e a última comédia com meu filho”, declarou. A atriz também comentou as dificuldades de atuar no cinema aos 95 anos, ressaltando que a idade exige físico e fôlego, algo mais desafiador para o cinema do que para o teatro.

Montenegro, que tem uma carreira de quase 80 anos no palco, continuará se dedicando às leituras teatrais e projetos literários, como as apresentações de contos e crônicas de autores como Machado de Assis. Ela também celebrou sua trajetória no filme Vitória, que aborda a coragem e a resiliência da mulher que inspirou a trama.