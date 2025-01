Felipe Melo anuncia aposentadoria aos 41 anos após conquistar 17 Títulos

O volante e zagueiro Felipe Melo anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (24), aos 41 anos. Após não renovar contrato com o Fluminense, seu último clube, ele decidiu encerrar a carreira com uma trajetória repleta de conquistas. Em seu Instagram, Felipe Melo compartilhou um emocionado agradecimento: “Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida: minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas”, disse ele.

Revelado pelo Flamengo em 2001, Felipe Melo teve uma carreira de destaque, com passagens por clubes como Grêmio, Cruzeiro, Almeria, Juventus, Fiorentina, Galatasaray, Palmeiras e Fluminense, com destaque para as duas Libertadores conquistadas pelo Verdão e uma pelo Tricolor carioca. O jogador também disputou a Copa do Mundo de 2010, somando 22 partidas pela Seleção Brasileira.

Ao longo de sua carreira, Felipe Melo conquistou 17 títulos e disputou 800 jogos, anotando 62 gols.