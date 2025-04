Fábio Rocha cobra melhorias na saúde pública em reunião com a prefeita

O vereador Fábio Rocha se reuniu com a prefeita Adriane Lopes para discutir ações para a saúde pública de Campo Grande, após fiscalizar a UPA Leblon. Durante a reunião, Rocha destacou as dificuldades enfrentadas pela população nas unidades de saúde e exigiu medidas urgentes. A Secretaria de Saúde apresentou um novo projeto de equipes móveis para as UPAs em momentos de superlotação e anunciou o atendimento estendido em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O vereador também questionou a gestão de medicamentos e foi informado sobre o abastecimento e a compra de mais de R$ 10 milhões em remédios. Fábio Rocha reafirmou seu compromisso com a melhoria no atendimento à população e segue fiscalizando as ações na saúde pública da cidade.