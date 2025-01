Exportações do agronegócio mineiro alcançam US$ 17,1 bilhões em 2024 e atingem novo recorde

As exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor recorde de US$ 17,1 bilhões em 2024, confirmando o bom desempenho dos meses anteriores e fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas dos produtos agropecuários de toda a série histórica, realizada desde 1997.

O desempenho foi tão significativo que superou em 2,5% a receita da mineração, segmento tradicionalmente dominante das exportações do estado, que alcançou US$ 15,7 bilhões no ano passado.

No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de 19,2%, na comparação com o mesmo período de 2023. Os embarques de produtos agropecuários de Minas Gerais representaram cerca de 42% da pauta mineira de exportação. Além do valor, o volume cresceu 8%, com o embarque de 17 milhões de toneladas, também se destacando como o maior já comercializado.

E os bons resultados não param por aí. No ranking nacional dos estados exportadores de produtos agropecuários, Minas Gerais subiu uma posição e agora ocupa o quarto lugar, ultrapassando o Rio Grande do Sul.

E em relação ao comércio com a União Europeia, o estado foi o principal fornecedor de produtos do agro, com US$ 4,4 bilhões de dólares, superando o estado de São Paulo.

O vice-governador Professor Mateus ressaltou o desenvolvimento do setor no estado, que vem atingindo marcas históricas nos últimos anos.

“Minas Gerais tem alcançado números impressionantes no agro. Queremos que o estado seja, cada vez mais, um dos grandes fornecedores de alimentos para todo o mundo. Para isso, o Governo de Minas investe no apoio aos pequenos e grandes produtores, em infraestrutura para melhorar o escoamento da produção e também na formação de mão de obra qualificada para o campo”, disse Professor Mateus.

Na avaliação do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o agronegócio mineiro vem mostrando sua força e importância para o estado como fonte geradora de emprego, renda e alimentos de qualidade.

“Os números consolidam o estado como uma potência no setor agropecuário. Esse resultado é fruto do trabalho comprometido dos produtores rurais, que contam com o apoio do Governo de Minas, por meio da atuação da Secretaria de Agricultura e as vinculadas Emater-MG, Epamig e Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) na execução de políticas públicas que fortalecem o setor”, destacou o secretário.

A pauta exportada pelo agronegócio mineiro engloba um mix de 644 diferentes produtos agropecuários, que foram enviados para 175 países.

Os principais destinos foram a China (US$ 4,1 bilhões), Estados Unidos (US$ 1,9 bilhão), Alemanha (US$ 1,4 bilhão), Bélgica (US$ 788 milhões) e Itália (US$ 726 milhões).

Café

O bom desempenho do café, carro-chefe das exportações do agro mineiro, foi fundamental. A valorização da moeda americana e a redução dos estoques dos principais países produtores puxaram para cima a cotação na bolsa, influenciando o cenário de comercialização.

Em 2024, o café registrou seu melhor desempenho em receita e volume embarcados com US$ 7,9 bilhões e 31 milhões de sacas. A commodity representou 46,1% do total comercializado no ano passado.

O complexo soja (grão, farelo e óleo) registrou queda de 10,2% na receita e aumento de 7,1% no volume. O resultado foi de US$ 3,2 bilhões e 7,2 milhões de toneladas.

Complexo sucroalcooleiro

O complexo sucroalcooleiro manteve-se na terceira posição, entre os principais produtos do agro, com a marca de US$ 2,5 bilhões e 5,2 milhões de toneladas.

Carnes

Todas as proteínas (bovina, frango e suína) obtiveram crescimento em receita e volume. O setor alcançou US$ 1,7 bilhão e 502 mil toneladas.

Produtos florestais

O setor atingiu o recorde em receita de US$ 1,1 bilhão e 1,7 milhão de toneladas. Outros segmentos também avançaram nas exportações, com destaque para produtos hortícolas, couros, fibras e produtos apícolas.