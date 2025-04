Expogrande 2025 começa amanhã com destaque para inovação e sustentabilidade

A Expogrande 2025 começa amanhã, em Campo Grande, com uma programação repleta de inovações, leilões e debates sobre sustentabilidade. O evento, que acontece de 03 a 13 de abril, é considerado um dos maiores do agronegócio brasileiro, atraindo milhares de visitantes e gerando milhões em negócios. De acordo com o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, a feira deste ano traz melhorias estruturais e amplia a oferta de baias para equinos, além de reforçar a presença de instituições financeiras.

A sustentabilidade será um tema central, com foco no crédito de carbono e na preservação do Pantanal. Além disso, setores como celulose, citricultura e amendoim ganham destaque, ampliando as oportunidades para os produtores da região. A tradicional Fazendinha também estará presente, oferecendo uma experiência educativa sobre a vida rural.

A abertura do evento contará com o show da dupla Mato Grosso & Mathias e entrada gratuita ao parque, com exceção das áreas VIPs. Em 2024, a feira movimentou mais de R$ 580 milhões, e a expectativa para este ano é ainda maior, com um impacto econômico significativo para a região.