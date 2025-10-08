quarta-feira, 8/10/2025

Execução a sangue frio no Pedrossian

Vingança Mortal em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Top Mídia News

A execução de Luan Felipe Pereira Santana, 25 anos, foi resultado direto de um acerto de contas no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Segundo a polícia, Luan foi morto em uma emboscada articulada por Rafael de Luca, 21 anos, após uma briga ocorrida no dia anterior deixar Augusto, amigo de Rafael, gravemente ferido e internado.

O plano de vingança envolveu seis pessoas, todas jovens, que usaram um carro para atrair a vítima a um encontro. A comunicação entre Luan e os suspeitos aconteceu por WhatsApp, onde marcaram o local da emboscada.

No momento do crime, Luan foi alvejado com três tiros disparados à queima-roupa por Vinícius Cesar, enquanto conversava com ele pela janela do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas a vítima morreu no local.

A Polícia Militar agiu rapidamente e, com base em denúncias anônimas, localizou os suspeitos. Rafael confessou o crime e entregou os nomes dos comparsas, permitindo uma operação que resultou na prisão de todos.

Na residência de um dos envolvidos, foi apreendido o carro usado na fuga e a arma do crime, além de drogas e outros objetos que podem ajudar na investigação. O grupo foi autuado por homicídio qualificado, com agravantes como emboscada e dificuldade de defesa da vítima.

