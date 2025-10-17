Ex-namorado que tentou atropelar mulher é preso em clínica psiquiátrica

O homem acusado de tentar matar a ex-namorada e a amiga dela foi preso nesta quinta-feira (16), em Campo Grande. Ele estava foragido desde o fim de setembro, após jogar um carro contra as vítimas em Rio Brilhante. Segundo a polícia, o suspeito tentava se internar em uma clínica psiquiátrica para evitar a prisão. Agentes da DEAM e do SIG localizaram o homem após levantamentos sobre seu paradeiro.

O crime aconteceu no dia 30 de setembro. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro modelo Saveiro avança contra duas mulheres, que estavam em uma motocicleta. A amiga da vítima principal foi atingida, sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. A ex-namorada, que era o verdadeiro alvo, conseguiu escapar do atropelamento. Após o ataque, o autor desceu do carro, xingou as vítimas e alegou que havia perdido o controle do veículo, antes de fugir sem prestar socorro.

A investigação confirmou que a ação foi intencional e tratada como tentativa de feminicídio. A prisão do suspeito representa um avanço importante no caso, que gerou revolta na cidade.