Esparadrapo no Congresso expõe embate sobre censura e democracia

Na terça-feira (5), parlamentares da oposição protagonizaram uma manifestação no Congresso Nacional contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato incluiu o uso simbólico de esparadrapos na boca, como denúncia de “censura”.

No dia seguinte, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) defendeu o protesto durante entrevista, afirmando que “a imprensa está censurada e ainda não percebeu ou participa disso”. Ele citou jornalistas exilados e restrições a falas de Bolsonaro como sinais de cerceamento à liberdade de expressão.

Em resposta, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) classificou o movimento como um ataque interno às instituições: “É um 8 de janeiro de dentro para fora”, declarou, referindo-se aos ataques às sedes dos Três Poderes em 2023. Para ele, a oposição está impedindo o funcionamento do Congresso.

A manifestação levou ao cancelamento das sessões legislativas do dia. Enquanto governistas pedem a retomada dos trabalhos, a oposição insiste em denunciar o que chama de abuso judicial.