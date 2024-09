Escola em SC é condenada a indenizar professor alvo de bilhetes homofóbicos

Escola Particilar de Florianópolis foi condenada a pagar uma indenização de R$ 40 mil a um professor por bilhetes homofóbicos em SC. O caso, que ocorreu em 2023, começou quando o docente, que utilizava um vídeo no YouTube para discutir preconceitos, recebeu bilhetes com insultos homofóbicos. No mesmo dia em que encontrou os bilhetes, ele foi informado de que seu contrato não seria renovado, mesmo após receber elogios recentes.

A juíza Danielle Bertachini, da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, decidiu a favor do professor, destacando que a escola não adotou medidas adequadas para lidar com as ofensas.

O episódio evidencia a necessidade de instituições educacionais implementarem políticas eficazes contra o bullying e a discriminação, especialmente no ambiente escolar.