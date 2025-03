Emenda Parlamentar de Lidio Lopes atende Projeto Social Casa Criança Feliz em Dourados

O deputado estadual Lidio Lopes visitou, nesta sexta-feira, o projeto social Casa Criança Feliz, que atua em Dourados desde 1996. A emenda parlamentar do deputado contribui com a escolinha de futebol de campo e futsal da Casa, possibilitando a aquisição de 2 geladeiras, 1 fogão e material esportivo.

A Casa Criança Feliz começou sua trajetória com apenas 30 crianças, oferecendo atendimento no modelo de contra turno escolar. Com o passar dos anos, a instituição cresceu e hoje atende 160 crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 16 anos. O projeto tem como missão oferecer um atendimento social preventivo e de enfrentamento, fundamentado em valores morais e princípios éticos de justiça e cidadania, visando apoiar crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade social.

“É um prazer imenso poder contribuir com um projeto tão importante para a nossa comunidade. A Casa Criança Feliz desempenha um papel fundamental na vida dessas crianças, proporcionando não apenas educação, mas também um ambiente seguro e acolhedor. A nossa emenda parlamentar é um reconhecimento do trabalho sério e comprometido que a equipe da Casa realiza”, afirmou o deputado Lidio Lopes.

A Casa Criança Feliz expressou sua gratidão ao deputado Lidio Lopes pelo apoio e reafirmou seu compromisso em continuar oferecendo oportunidades que transformem a vida das crianças e adolescentes atendidos. “Com o apoio do deputado, poderemos melhorar ainda mais nossos serviços e proporcionar momentos de alegria e aprendizado para nossos jovens”, afirmou a coordenadora do projeto Francelly.