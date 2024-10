Embarcação clandestina é apreendida no Rio Paraná

A operação realizada pela Polícia Federal, em parceria com o BPFRON/PR e a Força Tática/MS, visa combater atividades ilícitas na região do Rio Paraná conhecida pelo contrabando e tráfico. Durante o patrulhamento, os agentes encontraram uma embarcação abandonada, indicando que poderia ter sido utilizada para transporte de mercadorias ilegais.

Os pneus encontrados, sendo de origem estrangeira, levantam suspeitas sobre sua procedência e uso, possivelmente ligados a operações de contrabando.

As investigações devem continuar para identificar possíveis envolvidos e desmantelar redes de tráfico na área. Todo o material apreendido, juntamente com a embarcação, foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR, onde serão tomadas as medidas legais necessárias.