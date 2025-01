Em recuperação judicial, Casas Bahia fecha três lojas em Mato Grosso do Sul

Nesta sexta-feira (17), a Casas Bahia confirmou o encerramento das operações em três municípios de Mato Grosso do Sul: Sidrolândia, Maracaju e Rio Verde de Mato Grosso. A empresa classificou as decisões como “movimentos naturais do varejo” e garantiu que os clientes dessas localidades continuarão sendo atendidos nas lojas próximas, além de seus canais digitais.

Questionada sobre o destino dos funcionários dessas unidades, a varejista não respondeu se houve demissões ou realocação dos colaboradores.

O fechamento dessas lojas ocorre em um momento delicado para o Grupo Casas Bahia, que está em processo de reestruturação financeira. Recentemente, a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, em São Paulo, homologou o Plano de Recuperação Extrajudicial da empresa. Esse plano faz parte de um esforço iniciado em 2023 para lidar com uma dívida de R$ 4 bilhões, incluindo um acordo com credores que representam 54,53% do passivo.

Entre as principais medidas do PRE estão: o alongamento do prazo de quitação das dívidas, que passou de 22 meses para 72 meses; a redução do custo médio do endividamento em 1,5 ponto percentual; e a redistribuição dos pagamentos, reduzindo o desembolso até 2027 para menos de R$ 500 milhões, com aumento expressivo dos valores a partir de 2028.

Nota oficial na íntegra:

“A Casas Bahia ressalta que as aberturas e os fechamentos são movimentos naturais do varejo e confirma o encerramento das operações em Sidrolândia, Maracaju e Rio Verde de Mato Grosso. Os clientes continuam sendo atendidos nas outras lojas da marca na região, bem como em seus canais digitais, com um mix completo de produtos e investimentos permanentes.”

fonte: midiamax