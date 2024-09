Em reconhecimento às boas práticas, Agepen recebe Ordem do Mérito Judiciário do TJMS

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) foi condecorada com a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário, na noite de sexta-feira (27.9), em solenidade no Tribunal de Justiça. A comenda é uma representação material de estímulo à prática de boas ações e feitos merecedores de reconhecimento público pela justiça sul-mato-grossense.

A homenagem é conferida a pessoas jurídicas, instituições civis, religiosas e às organizações militares, nacionais ou estrangeiras, sendo aposta em suas bandeiras ou estandartes ou entregues aos seus representantes legais. A homenagem à agência penitenciária foi indicada pelo desembargador Carlos Eduardo Contar.

Para o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, “essa condecoração representa um reconhecimento ao trabalho dos policiais penais que, diuturnamente, se esforçam para que a justiça seja cumprida e o sistema prisional de Mato Grosso do Sul seja referência de boas práticas”.

A insígnia da Ordem é constituída pelo tradicional símbolo da Justiça (balança e espada) na cor prata (branco), sobrepondo o mapa do Estado de Mato Grosso do Sul em azul, conforme tonalidade expressa na bandeira do Estado, envolto por uma grinalda formada por um ramo de café frutificado e outro de erva-mate, sendo todo o conjunto circundado por uma faixa em goles (vermelho), onde se escreve em sua parte superior “Mérito Judiciário” e na parte inferior “Mato Grosso do Sul”.

Toda a representação é ornamentada por raios solares, do resplendor de ouro, em forma de círculo, constituída de 20 raios de pontas bipartidas, apontando em todas as direções, significando a expansão da Justiça aos mais diversos pontos do território nacional.

Conforme protocolo do TJMS, a insígnia foi afixada na bandeira do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, que foi conduzida em ato solene pelo policial penal Rafael Neri da Silva, acompanhado pelo diretor-presidente da Agepen, em representação a todos os policiais penais. Diretores de área da agência penitenciária e de unidades prisionais prestigiaram o evento.