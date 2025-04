A Prefeitura de Eldorado está realizando serviços de recuperação das caixas de contenção de água e lombadas nas estradas rurais do município. As ações visam melhorar as condições de tráfego e oferecer mais segurança para moradores, produtores e todos que utilizam essas vias.

Os trabalhos também contribuem para a conservação das estradas e o bom escoamento da água da chuva, prevenindo danos futuros. Mais que manutenção, é compromisso com quem vive e constrói no campo.