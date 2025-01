Dupla abandona Hilux roubada em estrada e foge pela mata em Iguatemi 

Dois homens abandonaram uma caminhonete Hilux roubada em uma estrada e fugiram em Iguatemi, a 466 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta terça-feira (7). Os suspeitos ainda não foram localizados.

Segundo o registro policial, uma equipe da 2ª Companhia do 2º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) estava em patrulhamento por uma estrada vicinal quando viu a caminhonete e deu ordem de parada.

Contudo, os ocupantes não obedeceram e abandonaram a Hilux com as portas abertas, fugindo em seguida para uma área de mata. Logo, os militares realizaram diligências, mas não encontraram os suspeitos.

Com isso, foi feita uma vistoria na Hilux e os policiais constataram que a Hilux estava com placas adulteradas e o painel danificado, sendo a fiação exposta e os sinais de acionamento irregulares. Logo, foi feita uma consulta no sistema policial e os militares identificaram que a caminhonete possui registro de roubo/furto.



fonte: midiamax