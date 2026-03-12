Dr. Victor Rocha homenageia “Turma da Pinga” por cultura e hospitalidade

Moção de Congratulação destaca contribuição do grupo para projeção internacional da Capital

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou Moção de Congratulação ao grupo conhecido como “Turma da Pinga”, apresentada pelo vereador Dr. Victor Rocha, em reconhecimento à hospitalidade e ao papel cultural do grupo. A homenagem contemplou Roberto Delmondes, Lázaro Gomes Júnior, Juliano Salles Marzola, Marcos Fernando Rodrigues, Pérsio Antônio Tosi, Eduardo Monreal, Fadel Iunes Júnior e Antônio Inácio, personalidades que atuam em diferentes áreas da sociedade.

Dr. Victor Rocha destacou que o grupo vai além do convívio social, promovendo a história, cultura e tradições sul-mato-grossenses. Ao receber diplomatas e representantes estrangeiros, eles ajudam a projetar uma imagem de cordialidade e excelência do povo local. A moção representa o reconhecimento do Legislativo pelo trabalho espontâneo e dedicado do grupo em valorizar a identidade cultural da Capital. “Esta homenagem é uma forma de reconhecer cidadãos que promovem o nome de Campo Grande e fortalecem nossas tradições”, afirmou o vereador.