DOURADOS: Prefeitura e conselho de alimentação escolar unem esforços por merenda de qualidade.

O secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, se reuniu com os novos membros do Conselho de Alimentação Escolar para colocar a pasta à disposição na busca de unir esforços para oferecer uma merenda de excelência na Rede Municipal de Ensino. “A determinação do prefeito Marçal Filho é para que a merenda escolar servida nas escolas e Ceims tenha qualidade de excelência”, enfatiza o secretário municipal de Educação.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado com funções fiscalizadoras, deliberativas e de assessoramento, criado para acompanhar e monitorar a aplicação dos recursos federais destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O secretário Nilson Francisco ressaltou o papel dos conselhos para o progresso da Educação. “Manter um diálogo permanente com os conselhos educacionais é fundamental para desenvolver políticas públicas que garantam efetivamente condições dignas de aprendizagem a todos os nossos estudantes”, explica.

Durante o encontro, foi reforçado o compromisso de trabalhar em conjunto para assegurar uma alimentação escolar nutritiva e de qualidade, alinhada às necessidades dos estudantes e às diretrizes do PNAE. A Secretaria de Educação e o CAE seguirão unidos para garantir que os recursos sejam aplicados com transparência e eficiência, beneficiando toda a comunidade escolar.