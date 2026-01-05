DOF apreende Montana carregada com cigarros contrabandeados

Na madrugada desta segunda-feira (5), policiais do DOF abordaram um GM Montana na Avenida Gunter Hans, encontrando 2 mil pacotes de cigarros vindos do Paraguai. O motorista, de 27 anos, foi preso em flagrante e afirmou que receberia R$ 1,5 mil pela entrega na capital sul-mato-grossense. A carga, avaliada em aproximadamente R$ 130 mil, foi levada à Delegacia da Polícia Federal. A operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o MJSP.

Durante o patrulhamento, os agentes reforçaram a fiscalização nas principais rotas de contrabando. O DOF mantém um canal direto para denúncias pelo telefone 0800 647-6300. A ação evidencia o combate contínuo ao tráfico ilegal de cigarros. Casos como este alertam sobre os riscos e prejuízos do contrabando.

A corporação segue monitorando estradas estratégicas para impedir novas tentativas de transporte ilegal.