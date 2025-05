Dia das Mães: Procon orienta sobre compras on-line e compara presentes

Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado neste domingo (11), o Procon Mato Grosso do Sul orienta os consumidores quanto aos cuidados necessários nas compras on-line e divulga uma pesquisa comparativa de preços de dois dos produtos mais procurados neste período: a Air Fryer e a escova modeladora.

Para evitar golpes é fundamental desconfiar de links desconhecidos enviados por e-mail, SMS, aplicativos de mensagens e redes sociais. Detalhes de segurança devem ser observados como a presença do ícone de cadeado na barra de navegação — que indica conexão segura —, além da disponibilização no site de informações confiáveis como endereço físico da empresa, CNPJ e telefone para contato.

A reputação da loja deve ser verificada, podendo ser consultada em plataformas como o consumidor.gov.br. Além disso, o uso de métodos de pagamento seguros — como cartões ou serviços reconhecidos de transferência financeira — é essencial. O consumidor deve proteger seus dados pessoais, evitando armazená-los em sites de procedência duvidosa e sempre guardando comprovantes de publicidade e compra.

O prazo legal para desistência de compras realizadas pela internet é de sete dias, contados a partir do recebimento do produto. Essa regra protege o consumidor, que não tem acesso físico ao item no momento da compra. Caso o produto não atenda às expectativas, ele pode ser devolvido sem necessidade de justificativa e com direito à restituição do valor pago.

Air Fryer x Escova Modeladora

Na última segunda-feira (5), pesquisa realizada pelo Procon, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), analisou os preços de dois produtos vendidos on-line por quatro grandes varejistas: a Air Fryer e a escova modeladora. Foram considerados três modelos de cada item, de diferentes fabricantes.

Para a Air Fryer (potência de 1700 watts e voltagem de 127V), os preços variaram de R$ 349,90 a R$ 749,90, com descontos de até 20% para pagamentos via PIX. Já as escovas modeladoras (de 1000 a 1200 watts) apresentaram o maior percentual de desconto na mesma modalidade de pagamento, com variação de até 39%. Os preços encontrados variaram entre R$ 109,90 e R$ 299,90.

O secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, relembra que planejamento e pesquisa são essenciais em qualquer circunstância, uma vez que no ambiente virtual há necessidade de se considerar o tempo de entrega, enquanto nas lojas físicas a experiência colabora na hora de escolher o que presentear.

“As mães merecem tempo de qualidade, praticidade e produtos ou serviços que contribuam para a redução da sobrecarga do dia a dia. O valor do presente pode ser definido pelo orçamento, mas os laços afetivos continuam sendo a principal moeda neste Dia das Mães”, diz Motti.

Os dados da pesquisa estão disponíveis no site do Procon, por meio do link: https://tinyurl.com/2s4fnzs6.