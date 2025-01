Detran-MS expande curso presencial de reciclagem para regional de Jardim e 1ª turma será em fevereiro

Condutores da região sudoeste de Mato Grosso do Sul com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa agora contam com a Agência Regional de Trânsito de Jardim para realizar o curso de reciclagem para condutores infratores.

A expansão do curso para mais uma regional do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) faz parte das ações de regionalização voltadas à melhoria no atendimento e a oferta de serviços cada vez mais próximos ao cidadão.

“Essa era a única regional que não tinha o curso de reciclagem para condutores infratores. Com essa expansão, condutores com CNH suspensa que residam nos municípios de Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes, Nioaque e Porto Murtinho terão mais uma cidade próxima para realizar o curso”, explica Ivar Custódio, Coordenador Pedagógico da Gerência de Capacitação (Gecap).

Agência Regional de Jardim

O curso possui carga horária de 30 horas/aula e será realizado nos dias 7, 8, 14 e 15 de fevereiro, na Agência Regional de Trânsito de Jardim, com endereço na Rua Taguru, n° 65 – Vila Camisão. A formação será dividida em dois finais de semana sendo, duas sextas-feiras no horário das 17h às 21h25 e dois sábados, das 7h30 às 17h25.

As inscrições podem ser feitas até dia 7 de fevereiro no campo Educação disponível no Portal de Serviços Meu Detran. Na lateral esquerda, escolha “Inscrição para Cursos Presenciais”. Ao todo serão ofertadas 13 vagas.

O curso de reciclagem para condutores infratores, na modalidade presencial, é destinado a atender interessados em cumprir a penalidade imposta no processo administrativo de suspensão da CNH ou outros procedimentos administrativos.

De acordo com a Gerência de Capacitação, em 2024, 1.626 mil condutores realizaram o curso PRESENCIAL de reciclagem para condutores infratores em Campo Grande e nas outras nove regionais onde o curso era oferecido até então. A formação é obrigatória para quem já reprovou duas vezes no curso online, ou que tenha optado desde o início pelas aulas presenciais.

Para mais informações o Detran-MS, por meio da Gecap, disponibiliza o e-mail cursos@detran.ms.gov.br ou o telefone (67)3368-0152.