Desemprego no Brasil atinge menor taxa histórica

O Brasil registrou uma taxa de desemprego de 5,2% no trimestre encerrado em novembro, retomando o menor nível da série histórica segundo o IBGE. Esse resultado confirma a tendência de quedas sucessivas desde junho de 2025, superando as projeções medianas do mercado. Em comparação com o mesmo período de 2024, quando a taxa era de 6,1%, houve uma redução significativa. A renda média real do trabalhador também avançou, chegando a R$ 3.574,00, aumento de 4,5% em um ano. A massa de salários pagos subiu 5,8%, totalizando R$ 363,7 bilhões.

O setor privado abriu 236 mil vagas com carteira assinada e 112 mil pessoas passaram a trabalhar por conta própria. A população desalentada caiu 2,4%, enquanto a informalidade recuou levemente para 37,7%. O número de empregadores diminuiu, mas o setor público registrou crescimento de 250 mil ocupados.

A subutilização da força de trabalho caiu para 13,5%, refletindo maior absorção de empregos.