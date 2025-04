Deputado Rinaldo visita Santa Casa e confere entrega de emenda

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), visitou a Santa Casa de Campo Grande para conferir a entrega de materiais hospitalares destinados à instituição, por meio de emenda parlamentar de sua autoria, apresentada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A emenda, no valor de 50 mil reais, destinou à Santa Casa duas camas hospitalares para atendimento de pessoas obesas e 10 macas hospitalares para o pronto-socorro da instituição. “Sabemos do problema da falta de macas no pronto-socorro. Às vezes, por conta da ausência desse material, as macas do SAMU ficam retidas, o que atrapalha o atendimento de novas ocorrências. Com essas dez unidades, será possível sanar essa situação”, afirmou Rinaldo.

Recentemente, o deputado utilizou a tribuna da ALEMS para alertar os parlamentares sobre a situação crítica da saúde em Campo Grande, devido à falta de recursos para insumos e materiais na Santa Casa da capital. “Nosso apelo é pela união dos entes públicos em prol da saúde do nosso estado como um todo, especialmente da Santa Casa, que atende pessoas vindas de todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Por isso, para o ano de 2025, nossa emenda para a instituição será no valor de 100 mil reais, contribuindo para melhorias no atendimento à população. Nosso compromisso é com a dignidade no atendimento e o fortalecimento da saúde pública em nosso estado”, afirmou o parlamentar.