quarta-feira, 22/10/2025

Deputado Junior Mochi apresenta indicação para reforçar a Segurança Pública de Três Lagoas

Foto: Divulgação

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou durante sessão plenária desta terça-feira (21), indicação ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/MS), Antônio Carlos Videira, solicitando a doação de veículos automotores para atender as forças de segurança do município de Três Lagoas para atender as intitulações: Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

A solicitação foi feita a pedido da vereadora Evalda dos Reis Ferreira, da Câmara Municipal de Três Lagoas, com o objetivo de ampliar a frota e garantir mais agilidade nas ações de policiamento, perícia, salvamento e atendimento à população.

O deputado Junior Mochi destacou que o fortalecimento das instituições de segurança pública é fundamental para proteger a comunidade.
“Investir em estrutura e mobilidade para as forças de segurança é investir na vida e na tranquilidade da população de Três Lagoas e de todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

