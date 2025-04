Deputado Hashioka solicita mais segurança na rodovia MS-141 próximo a Ivinhema

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou ao secretário de estado de infraestrutura, Guilherme Alcântara de Carvalho, com cópia ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, indicação em que solicita a realização de obras de melhoria das sinalizações e instalação de redutores de velocidade no KM 19 da MS-141, nas proximidades do estabelecimento Estação Café, no município de Ivinhema.



A indicação foi apresentada na sessão plenária desta terça-feira, 1º, da Assembleia Legislativa, e atende a uma demanda da população local, que pede a instalação de placas, sonorizadores, marcas horizontais e, especialmente, redutores de velocidade no trecho mencionado.

Conforme os usuários da via, o local apresenta um intenso fluxo de veículos, fator que tem contribuído para a ocorrência de sinistros. “A situação preocupa os usuários e comerciantes da região, que convivem diariamente com risco de acidentes. Diante da gravidade da situação, é necessário que sejam tomadas medidas urgentes para prevenir acidentes e promover a segurança e o bem-estar dos usuários”, justificou Hashioka.