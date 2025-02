Delegadas pedem desligamento após caso de Vanessa Ricarte

As delegadas da DEAM que atenderam a jornalista Vanessa Ricarte, horas antes de sua morte, pediram para deixar a unidade após a repercussão dos áudios divulgados sobre o atendimento. A titular da delegacia, Elaine Benicasa, também colocou o cargo à disposição. A decisão foi tomada após reunião com o delegado geral da Polícia Civil, Lupércio Degerone, e autoridades do setor de segurança pública.

Vanessa, que foi assassinada a facadas pelo noivo, havia procurado a delegacia em busca de uma medida protetiva. Em áudios gravados antes de sua morte, a jornalista relatou falta de acolhimento e ainda revelou que uma das delegadas sugeriu que ela mesma ligasse para o agressor para pedir que ele saísse de casa.

Enquanto a Polícia Civil investiga o caso, as falhas no atendimento geraram críticas, e questões sobre a falta de experiência das delegadas em estágio probatório ainda não foram esclarecidas. A situação segue sendo apurada pelas autoridades, mas o episódio evidencia falhas graves no acolhimento e na proteção às vítimas de violência doméstica.