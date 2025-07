CRAS Vila Gaúcha: Novo prédio vai possibilitar ampliação do serviço de convivência em 100%

O novo prédio do Cras Vila Gaúcha, inaugurado nessa terça-feira (29) pela Prefeitura de Campo Grande, vai possibilitar a ampliação em 100% do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Com a reforma, a unidade ganhou quatro novas salas, sendo duas direcionadas apenas para o serviço que atende crianças e idosos, totalizando 11 ambientes, todos equipados com ar-condicionado e mobiliários novos.

Segundo a coordenadora da unidade, Léia Guimarães, no momento o SCFV atende entre 35 a 40 usuários, pois o prédio provisório onde o Cras estava instalado dispõe de um espaço interno limitado.

A reforma foi realizada com recursos do município e garantiu acessibilidade completa ao usuário, tanto na área externa quanto na interna. A unidade também ganhou uma cozinha moderna, com novos utensílios e eletrodomésticos, seguindo as adequações sanitárias, cinco banheiros, sendo um adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, fraldário, além de salas para a equipe técnica e administrativa e espaço reservado para atendimento individualizado. Na área externa, o playground foi montado para as atividades do Serviço de Convivência.

O Cras, administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS) e localizado na região do Lagoa, ganhou pintura nova e ainda passou por uma completa reforma estrutural nas redes hidráulica e elétrica, proporcionando um ambiente moderno e acessível para a comunidade.

Durante a entrega, a prefeita Adriane Lopes e a secretária de Assistência Social, Camilla Nascimento, reforçaram o compromisso da gestão municipal em investir nos equipamentos públicos. A titular da SAS destacou as entregas realizadas no primeiro semestre, como o prédio do Creas Centro, a reforma do Cras Canguru e a piscina e revitalização do CCI Piratininga.

“Estamos atendendo todas as 52 unidades da SAS, buscando as necessidades das equipes para garantir as ferramentas de trabalho, equipando as unidades com novos mobiliários, computadores e utensílios de cozinha, reforçando o compromisso de transformar vidas e promover o bem-estar das pessoas em vulnerabilidade. Ainda neste ano teremos várias outras entregas importantes e toda a nossa equipe de profissionais está comprometida com esse objetivo”, disse Camilla Nascimento.

A prefeita Adriane Lopes fez uma retrospectiva das realizações na Rede de Assistência Social desde 2017, quando ainda era vice-prefeita. “Essas conquistas são resultado de um trabalho dedicado na Secretaria de Assistência Social. Hoje, contamos com quase 300 servidores concursados, e, por meio de parcerias, estamos fazendo o certo e construindo soluções para os novos desafios, sempre dialogando para avançar naquilo que precisa ser feito. Quero agradecer a comunidade da região e aos funcionários do Cras, que acreditaram no nosso trabalho e que hoje podem desfrutar de um espaço adequado para trabalhar com dignidade. Nosso compromisso é continuar avançando, sempre em busca de melhorias para a população”, frisou.

Sonho realizado

A parceria com os equipamentos públicos localizados no território do Cras Vila Gaúcha, conselheiros tutelares e lideranças comunitárias contribuiu, segundo a coordenadora da unidade, Léia Guimarães, com a continuidade do trabalho durante o período da reforma. “Meu agradecimento especial vai para a equipe de excelência, que se envolveram e vestiram a camisa para fazer acontecer junto com a gestão. Apesar de um espaço provisório, nunca deixaram que os atendimentos fossem afetados. Juntos, conseguimos manter o atendimento dentro do território, porque a equipe trabalha unida, por isso é possível realizar um trabalho de qualidade”, afirmou.

Moradora do Jardim Tarumã há 33 anos, a dona de casa Emília Aparecida Diniz Almeida, acredita que a gestão municipal fez uma revolução na unidade, entregando um prédio totalmente reestruturado. Ela lembra quando o espaço era apenas um Centro de Convivência e os usuários precisavam se deslocar para outras regiões para ter acesso aos serviços da Rede. Mãe de um adolescente de 13 anos que frequenta o SCFV do Cras Vila Gaúcha, ela acredita que o novo prédio irá atrair mais usuários para a unidade.

“Agora temos um espaço mais aconchegante e acolhedor, o que acaba sendo um atrativo para a população. O que vai melhorar muito é o Serviço de Convivência que ganhou um local amplo e com mais estrutura para atender a comunidade”, finalizou Emília.

Serviços

Até o mês de junho, a unidade realizou 12.792 atendimentos, através dos programas e serviços ofertados. O Cras presta atendimento às famílias referenciadas em sua área de abrangência, ofertando serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, como Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além de realizar a inserção e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.