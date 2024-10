CORUMBÁ: Prefeitura entrega três Pick-UP para Guarda Municipal que serão utilizadas na Ronda Escolar

A Prefeitura de Corumbá entregou hoje, 17 de outubro, três novas caminhonetes L200 Triton, para a Guarda Civil Municipal que serão utilizadas na Ronda Escolar.

Além de ser 4×4, com transmissão automática, o veículo é adequado aos serviços ostensivos, com compartimento de presos.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Marcelo Iunes destacou os investimentos realizados na Guarda Municipal. “Encontramos uma Guarda Municipal defasada. Implementamos o plano de cargas e carreiras, adquirimos quatro veículos e duas motos com recursos próprios, além de parcerias com a Receita Federal, que resultaram na doação de uma caminhonete. Também investimos em uniformes, cursos e armamento.”, afirmou.

Iunes também ressaltou o recente concurso público, que aprovou 41 novos guardas municipais, que estão em formação, com conclusões previstas para 10 de dezembro. “Vamos dar posse ainda este ano para os Guardas. Com esses novos profissionais, vamos fortalecer a Patrulha Maria da Penha, a Ronda Escolar e o cuidado com o patrimônio municipal”, completou.

O Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, César Freitas Duarte, conta como será a Patrulha Escolar. “Nos firmamos um convênio com o município de Dourados, e três guardas municipais foram realizar uma capacitação lá, onde puderam conhecer o dia a dia da Ronda Escolar. Agora estes profissionais atuarão como agentes multiplicadores”.

“A Ronda Escolar irá trabalhar integrada com os diretores e coordenadores das escolas, verificar a questão do uso de substâncias entorpecentes, da violência, do bullying, de pessoas entranhas no entorno das unidades escolares, atuarão como um policiamento comunitário, em contato com a população estudantil. Serão duas turmas, uma pela manhã e outra pela tarde”, complementou o Secretário.

Os veículos são frutos de uma Parceria da Secretaria de Educação, Guarda Municipal e o Ministério da Justiça e Defesa Social, como explica Jaqueline Pagung Ribeiro, coordenadora do PAE/MAE, “em 2019 o PAE fez uma pesquisa sobre o contato das crianças com qualquer uso de drogas, e com a reativação do COMAD, demos andamento ao projeto. A patrulha vai trabalhar em todas as escolas, tanto as 16 urbanas e 5 rurais, a questão das drogas, evasão, abuso, maus-tratos e tudo que acontece além da aprendizagem que possa prejudicar as crianças. A entrega destas viaturas é a materialização de um sonho”.