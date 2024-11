CORUMBÁ: Prefeito entrega instrumentos musicais e materiais esportivos para todas as escolas da REME.

O prefeito Marcelo Iunes entregou nesta quinta-feira, 07 de novembro, novos instrumentos de fanfarra e novos materiais esportivos para todas as unidades de Rede Municipal de Educação (REME). A solenidade foi realizada na Escola Municipal Barão do Rio Branco e contou com a participação de diretores, coordenadores, alunos, secretários e diretores-presidentes do Executivo municipal.

As unidades de ensino do Município vão receber bolas, redes, bola de iniciação esportiva, bolsa para transporte, cones, bambolês, bola de basquete, bola de vôlei, de futsal, de handebol, kits de tênis de mesa, rede de futsal, de vôlei, e coletes esportivos. São materiais importantes não apenas para melhorar a infraestrutura das atividades extracurriculares, mas também para incentivar o envolvimento dos alunos em projetos que promovem a cidadania, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades artísticas e esportivas.

A fanfarra, por sua vez, é uma importante ferramenta de integração e expressão cultural. Os instrumentos entregues hoje pelo prefeito Marcelo Iunes são tritons e liras. “Destacamos a importância da Educação Integral, que abrange não apenas o aprendizado acadêmico, mas também o desenvolvimento de talentos e habilidades sociais”, afirmou o chefe do Executivo municipal em seu discurso.

“Estamos investindo no futuro de nossas crianças e jovens, oferecendo oportunidades para que eles possam descobrir e aprimorar suas paixões, seja na música, no esporte ou em outras áreas. Trabalhamos para uma Edução de qualidade, incluindo atividades culturais e esportivas que complementam o aprendizado e ajudam a formar cidadãos mais completos e conscientes”, concluiu Marcelo Iunes.