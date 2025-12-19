sexta-feira, 19/12/2025

Corumbá ganha destaque nacional com jovem talento do esporte

Corumbá volta a ganhar destaque no cenário esportivo nacional. Aos 14 anos, o corumbaense Eduardo Melo Cupertino deixou sua cidade natal para buscar um sonho em Santos — e o resultado já chegou.

Atuando pelo Gremetal Futsal, onde também desenvolve sua formação esportiva, Eduardo vem se destacando em alto nível tanto no futsal quanto no futebol de campo.

Em 2025, o jovem atleta conquistou dois títulos importantes no futebol de campo: foi campeão da Paulista Cup Sub-14 e também da IberCup, reafirmando seu talento e versatilidade dentro das quadras e dos gramados. Além das conquistas já alcançadas, Eduardo ainda tem mais quatro finais para disputar até o fim do ano.

No futsal, Eduardo também soma conquistas expressivas, incluindo o título da Taça Regional de Futsal, uma das competições mais importantes da Baixada Santista, organizada por ligas locais como a Liga Regional de Futebol de Salão do Litoral Paulista.

O Gremetal é reconhecido nacionalmente por sua tradição na formação de atletas e conta com o comando do experiente Alcides Magri Junior, que está no clube desde 1999. Treinador multicampeão, soma diversos títulos e consolidou o clube como uma das grandes referências do futsal brasileiro.

Ao longo dos anos, o Gremetal revelou atletas que construíram carreiras nos gramados e no futsal, alcançando projeção nacional e internacional. Entre os nomes que passaram pelo clube estão:
• Neymar
• Emerson Palmieri (Olympique – França)
• Alef Manga
• David Washington
• Adriano Pagode (campeão da Libertadores)
• Renatinho
• Israel (Seleção Brasileira / Magnus / Corinthians)
• João Pedro (Seleção Brasileira Sub-17)

A trajetória de Eduardo Melo Cupertino reforça a força do esporte de base e o potencial dos talentos de Corumbá, que seguem levando o nome da cidade para os grandes centros esportivos do país.

ESPORTE

