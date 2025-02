Coronel David define prioridades para 2025 na abertura da ALEMS

Na abertura da 3ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, o deputado estadual Coronel David (PL) destacou suas principais prioridades para 2025. Em seu discurso, o parlamentar enfatizou a segurança pública, a valorização dos profissionais militares e a defesa do direito de propriedade como os pilares de sua atuação.

“O nosso compromisso é com a população de Mato Grosso do Sul, garantindo um estado mais seguro e próspero”, afirmou David. Ele reforçou a importância de atuar de perto com a sociedade, atendendo suas necessidades e buscando soluções para os desafios enfrentados.

O evento teve a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB), que apresentou as metas do governo para o ano. Coronel David reafirmou seu compromisso em fortalecer o setor produtivo e manter a defesa dos interesses de todos os sul-mato-grossenses.