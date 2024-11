Coronel David celebra Segurança Pública com entrega da Medalha Coronel PM Adib Massad

Em uma homenagem que valoriza os heróis da segurança pública no estado, nesta terça-feira (19), às 19h, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, sob a presidência do deputado estadual Coronel David (PL), a entrega do Diploma de Mérito e da Medalha Coronel PM Adib Massad. Instituída pela Resolução 31 de 2017, de autoria do parlamentar, a honraria reconhece profissionais e entidades que se destacaram na defesa e proteção da sociedade sul-mato-grossense.

Para o parlamentar, a solenidade vai além de uma homenagem: é um tributo à dedicação e coragem de profissionais que arriscam a vida pelo bem-estar coletivo.

“Valorizar quem garante a segurança de nossa população é uma das principais missões do meu mandato”, destaca Coronel David. “A Medalha Coronel PM Adib Massad é uma forma de reconhecer e perpetuar a memória daqueles que, como Adib, dedicaram suas vidas à proteção de nosso estado.”

O legado do Coronel Adib

O evento também celebra a trajetória do Coronel PM Adib Massad, um ícone da Segurança Pública. Reconhecido por sua atuação no combate ao crime organizado, ele comandou o antigo GOF (Grupo de Operações de Fronteira), hoje DOF (Departamento de Operações de Fronteira), nos anos 1990, consolidando-se como uma referência no enfrentamento ao crime na região de fronteira.

Coronel Adib Massad faleceu em 2021, aos 91 anos, mas seu legado permanece vivo, sendo honrado anualmente pela Assembleia Legislativa por meio desta medalha, fruto da iniciativa do Coronel David.

O deputado Coronel David convida toda a sociedade para prestigiar este momento especial. “É uma oportunidade de reconhecermos aqueles que garantem a nossa paz e a nossa segurança. Contamos com a presença de todos para juntos, homenagearmos nossos heróis,” finaliza o parlamentar.